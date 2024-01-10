Твердотельный аккумулятор Volkswagen показал себя с лучшей стороны: 95% остаточной ёмкости после 1000 циклов заряда

PowerCo SE, дочерняя компания Volkswagen по производству аккумуляторов, официально заявила, что после проведения более 1000 циклов зарядки твердотельного аккумулятора QuantumScape в лабораторных условиях емкость аккумулятора осталась на уровне 95%.
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