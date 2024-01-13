Президент Украины Владимир Зеленский за несколько лет до своего избрания четыре раза избегал военного призыва, напомнил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
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