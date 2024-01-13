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Мирошник напомнил, что Зеленский четыре раза избегал военного призыва

Мирошник напомнил, что Зеленский четыре раза избегал военного призыва

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько лет до своего избрания четыре раза избегал военного призыва, напомнил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

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