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Льюис Хэмилтон: «Мы не очень рады такому результату»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды в квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

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