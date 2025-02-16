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Несекретные материалы

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Киев решил сорвать мирные переговоры в Саудовской Аравии

Киев решил сорвать мирные переговоры в Саудовской Аравии

Делегация Украины не поедет в Саудовскую Аравию для участия в переговорах вместе с Россией и США. Об этом в видеоинтервью украинскому телевидению заявил Михаил Подоляк – советник Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.

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Комментарии
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Eduard
Их и не приглашали,
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21 час.
Eduard
Делегация Украины будит на Крещатике у костра сидеть!
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21 час.
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