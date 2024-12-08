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  • Сергей Храмов
    Пока президент Сирии Асад, а не продажные чиновники. РВСНВ Сирию прилетели...
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    Все сказано верно, Асад и его вся свора зажрались, заигрались, а про страну забыли, и ВОТ ПОЛУЧИЛИ!!!! ЖАЛЬ ТОЛЬКО НА...«Мне не жаль». Во...
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Маск поставил смайлик на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского

Американский предприниматель, миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск отреагировал на совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского, избранного президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона, сделанную по итогам их трехсторонней встречи в Елисейском дворце в Париже.

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