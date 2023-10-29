Американский авианосец заметили в Средиземном море

Идущий к Израилю американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» заметили в Средиземном море. Как сообщает со ссылкой на очевидцев издание Stars and Stripes, корабль прошел Гибралтар и продолжает свой путь на Ближний Восток.
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