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Царьград

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Компания "Защита" из Северодвинска стала резидентом фонда "Сколково"

Компания "Защита" из Северодвинска стала резидентом фонда "Сколково"

Северодвинская компания "Защита" стала десятым резидентом фонда "Сколково" от Архангельской областиКомпания "Защита", являющаяся резидентом Арктической зоны России и инновационного центра агентства регионального развития, активно внедряет новейшие технологии в свое производство и теперь получила статус резидента фонда "Сколково" от Архангельской области.

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