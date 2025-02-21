Компания "Защита" из Северодвинска стала резидентом фонда "Сколково"

Северодвинская компания "Защита" стала десятым резидентом фонда "Сколково" от Архангельской областиКомпания "Защита", являющаяся резидентом Арктической зоны России и инновационного центра агентства регионального развития, активно внедряет новейшие технологии в свое производство и теперь получила статус резидента фонда "Сколково" от Архангельской области.