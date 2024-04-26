Как проводят реабилитацию месторождений Узень и Карамандыбас в Мангистау

В Актау председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел совещание по проекту реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас, а также по производственным вопросам на предприятиях компании в Мангистауской области.
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