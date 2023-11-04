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Названы страны-лидеры Европы по уровню употребления алкоголя

Названы страны-лидеры Европы по уровню употребления алкоголя

Евростат опубликовал данные об уровнях алкогольной зависимости в странах Евросоюза. Эти данные вышли на фоне другого отчёта европейских экспертов – относительно уровня употребления алкоголя в странах Европейского континента в целом (не только ЕС).

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