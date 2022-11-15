Вечерняя Москва

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Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass

Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass

Турсервис Russpass подготовил подборку ко Всемирному дню переработки, который отмечают 15 ноября. Она расскажет, где можно посмотреть уникальные арт-объекты, изготовленные из вторичного сырья, в Москве, Калуге, Екатеринбурге, Омске и Челябинске.

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