Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass

Турсервис Russpass подготовил подборку ко Всемирному дню переработки, который отмечают 15 ноября. Она расскажет, где можно посмотреть уникальные арт-объекты, изготовленные из вторичного сырья, в Москве, Калуге, Екатеринбурге, Омске и Челябинске.