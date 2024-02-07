В Петербурге задержали наёмного поджигателя автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который за обещанное материальное вознаграждение поджёг пять иномарок во дворе дома на Рашетовой улице в Выборгском районе города.
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