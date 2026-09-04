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Мировое обозрение

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Volkswagen уволит 50 тысяч работников рамках «Плана будущего»

Volkswagen уволит 50 тысяч работников рамках «Плана будущего»

Наблюдательный совет Volkswagen единогласно утвердил программу реструктуризации «План будущего — 2030», которая предусматривает сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру.

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