Первые успехи: САО 2С43 «Мальва» в Спецоперации Первое качественное фото САО "Мальва" в зоне проведения Спецоперации.
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Первые успехи: САО 2С43 «Мальва» в Спецоперации Первое качественное фото САО "Мальва" в зоне проведения Спецоперации.
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