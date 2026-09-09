О, как: Немецкий министр отчитал Киев. Откуда такая смелость?

О, как: немецкий министр неожиданно жёстко отчитал Киев и потребовал учитывать интересы Берлина. Откуда такая смелость у Германии, которая годами поддерживает Украину деньгами и оружием?Германия продолжает оказывать Украине масштабную финансовую и военную поддержку, однако теперь в Берлине заговорили не только о том, что готовы дать Киеву.
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