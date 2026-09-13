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Перевод с «кошачьего»: узнайте, что означают 6 типов «мяу» у вашего питомца

Перевод с «кошачьего»: узнайте, что означают 6 типов «мяу» у вашего питомца

Если вам кажется, что вы с «полумяу» понимаете свою кошку, поздравляем! Но на всякий случай советуем проверить, что по поводу кошачьего языка говорит кошачий зоопсихолог.

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