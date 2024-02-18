Транспортная авиация еженедельно доставляет большие партии оружия из Израиля в Азербайджан

Баку продолжает активные закупки современного вооружения у Тель-Авива. Сервис Flightradar24 фиксирует практически безостановочное курсирование транспортных самолётов Ил-76 авиакомпании Silkway Airlines, действующих в интересах Минобороны Азербайджана, между столицей Азербайджана и базой ВВС Израиля «Увда».
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