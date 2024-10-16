Ляйсан Утяшева похвасталась в сети аксессуаром за 2,8 миллиона рублей

Ляйсан Утяшева показа поклонникам аксессуар за 2,8 млн рублей Вслед за Ксенией Собчак, которая пришла на премьеру фильма с сумкой стоимостью в несколько миллионов рублей, своим дорогостоящим аксессуаром решила похвастаться Ляйсан Утяшева.
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