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Царьград

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Самсонова победила Жакмо на турнире WTA в Гвадалахаре

Самсонова победила Жакмо на турнире WTA в Гвадалахаре

Людмила Самсонова успешно обыграла Эльзу Жакмо в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре, заработав победу со счетом 7:6, 6:2.

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