Пригожин высказался о скандале с Королевой, которую убрали из концертов

И

Искандер

Ее не показали во время двух концертов, которые проходили в Кремле — праздничного концерта в честь Дня Победы и мероприятия, посвященного празднованию 50-летия БАМа. А что, собственно, Пригожин/Шрэк разоряется? Сколько очень достойных людей пригласили на концерты? Их ВСЕХ показали? Королёва имеет непосредственное отношение к Победе? БАМу? Если она там пела - пусть скажет спасибо что пригласили.