Недавно певицу Наташу Королеву исключили из эфира. Ее не показали во время двух концертов, которые проходили в Кремле — праздничного концерта в честь Дня Победы и мероприятия, посвященного празднованию 50-летия БАМа.
Пригожин высказался о скандале с Королевой, которую убрали из концертов
Комментарии
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И
Искандер
Ее не показали во время двух концертов, которые проходили в Кремле — праздничного концерта в честь Дня Победы и мероприятия, посвященного празднованию 50-летия БАМа. А что, собственно, Пригожин/Шрэк разоряется? Сколько очень достойных людей пригласили на концерты? Их ВСЕХ показали? Королёва имеет непосредственное отношение к Победе? БАМу? Если она там пела - пусть скажет спасибо что пригласили.
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Ей там делать нечего. Не заслужила.
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5 час.
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