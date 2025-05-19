«Салют, пионерия!» 🎺🎺🎺 19 мая 2025 года исполняется 103 года со дня основания пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.
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«Салют, пионерия!» 🎺🎺🎺 19 мая 2025 года исполняется 103 года со дня основания пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.