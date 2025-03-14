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Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил укрытия ВСУ под Часовым Яром

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил укрытия ВСУ под Часовым Яром

Экипаж танка Т-80БВМ 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил укрытия для личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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