Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил укрытия ВСУ под Часовым Яром

Экипаж танка Т-80БВМ 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил укрытия для личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии