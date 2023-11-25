Google начнет удалять учетные записи россиян с 1 декабря: что нужно делать

Компания Google в скором времени начнет удалять учетные записи пользователей из России. Старт запланирован на 1 декабря 2023 года и затронет, в том числе, Gmail-почту, хранилище Drive и иные сервисы компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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