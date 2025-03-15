Депутат Госдумы Белик: заявление Трампа о Курской области - обращение к Западу

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление американского президента Дональда Трампа о попавшей в окружение в Курской области группировке украинских военных обращением к странам Запада, суть которого в том, что Россия придерживается международных конвенций в отношении военнопленных.