Российская армия штурмует Сумскую область: Карта специальной военной операции на Украине на 17 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают стремительно продвигаться вглубь Сумской области, сосредоточив основные усилия на штурме населённого пункта Басовка.
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