НовГУ и Белорусский университет станут партнерами в сфере радиоэлектроники

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники подписал Новгородский государственный университет, сообщает пресс-служба НовГУ 2 января на официальном интернет-портале.
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