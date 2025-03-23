Аналитик: Текущий «медвежий рынок» BTC продлится всего 90 дней

Аналитик Тимоти Петерсон, автор исследования «Закон Меткалфа как модель для оценки биткоина», считает, что нынешний медвежий рынок BTC, определяемый падением цены на 20% от рекордного максимума, окажется недолговечным и продлится всего 90 дней.
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