НСИС отмечает рост премий по каско в I полугодии 2026 года

Премии по добровольным видам автострахования, а также международным системам страхования (МСС, синяя и белая карты) выросли за I полугодие 2026 года, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС).
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