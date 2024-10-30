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Проблемы с обонянием нельзя игнорировать

Проблемы с обонянием нельзя игнорировать

Нарушение обонятельной функции часто игнорируется человеком как что-то несерьезное. Однако на самом деле это может быть ранним признаком различных неврологических и физических заболеваний Ранее было показано, что потеря обоняния часто предшествует таким состояниям, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, но, как выяснилось, это еще не все.

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