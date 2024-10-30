Проблемы с обонянием нельзя игнорировать

Нарушение обонятельной функции часто игнорируется человеком как что-то несерьезное. Однако на самом деле это может быть ранним признаком различных неврологических и физических заболеваний Ранее было показано, что потеря обоняния часто предшествует таким состояниям, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, но, как выяснилось, это еще не все.