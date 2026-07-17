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Царьград

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"Артек" завершил 7-ю смену в Краснодарском крае для безопасности детей

"Артек" завершил 7-ю смену в Краснодарском крае для безопасности детей

"Артек" завершил первую смену в Краснодарском крае после эвакуации из Крыма для безопасности детей. Воспитанники были тепло приняты в различных детских центрах, а поднятие флага стало важным символом для участников.

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