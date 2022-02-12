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Эриксен об остановке сердца: «Теперь смотрю на семью и детей иначе. Я стал по-другому смотреть на жизнь»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал, как инцидент, случившийся во время матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Дании (1:0), изменил его жизнь.

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