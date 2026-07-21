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Акции TVS Motor выросли на 5,7% после сильной отчётности

Акции TVS Motor выросли на 5,7% после сильной отчётности

Акции индийской TVS Motor Company во вторник подорожали на 5,7%, достигнув 3 794 рупий. Это стало самым сильным внутридневным ростом котировок компании с апреля и последовало за публикацией сильной квартальной отчетности.

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