Акции TVS Motor выросли на 5,7% после сильной отчётности

Акции индийской TVS Motor Company во вторник подорожали на 5,7%, достигнув 3 794 рупий. Это стало самым сильным внутридневным ростом котировок компании с апреля и последовало за публикацией сильной квартальной отчетности.
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