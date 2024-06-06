ВТБ обеспечит МСП персональными менеджерами в рамках новой модели обслуживания

ВТБ запустил новую модель обслуживания клиентов из сегмента малого бизнеса. Об этом на сессии ВТБ "Время новых подходов к работе со средним и малым бизнесом" в рамках ПМЭФ–2024 рассказал член правления банка Руслан Еременко.
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