ВТБ обеспечит МСП персональными менеджерами в рамках новой модели обслуживания

ВТБ запустил новую модель обслуживания клиентов из сегмента малого бизнеса. Об этом на сессии ВТБ "Время новых подходов к работе со средним и малым бизнесом" в рамках ПМЭФ–2024 рассказал член правления банка Руслан Еременко.