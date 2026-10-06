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Дефолты по облигациям в России могут достичь максимума за 17 лет

В 2026 году число российских компаний, допустивших дефолты по облигациям, может превысить 50. Это станет максимальным показателем за 17 лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные НКР.

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