Дефолты по облигациям в России могут достичь максимума за 17 лет

В 2026 году число российских компаний, допустивших дефолты по облигациям, может превысить 50. Это станет максимальным показателем за 17 лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные НКР.
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