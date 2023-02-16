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Бочкарёв: на станции «Корниловская» завершаются монолитные работы

Бочкарёв: на станции «Корниловская» завершаются монолитные работы

На строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро заканчивается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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