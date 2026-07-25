Дроны и ракеты массово атаковали Ростовскую область ночью. Пострадали пять человек, сообщил губернатор.
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Дроны и ракеты массово атаковали Ростовскую область ночью. Пострадали пять человек, сообщил губернатор.
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