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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают обучение по управлению БПЛА квадракоптерного типа

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают обучение по управлению БПЛА квадракоптерного типа

На занятиях обучающиеся используют современные тренажеры, для усовершенствования навыков военнослужащих и современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

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