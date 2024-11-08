На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают обучение по управлению БПЛА квадракоптерного типа

На занятиях обучающиеся используют современные тренажеры, для усовершенствования навыков военнослужащих и современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.