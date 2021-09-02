Попова рассказала, с каким интервалом нужно вакцинироваться от гриппа и COVID

В ходе Восточного экономического форума выступила глава медико-биологического агентства. Вероника Скворцова рассказала, что в России разработаны быстрые тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса, включая вариант «дельта плюс».
В ходе Восточного экономического форума выступила глава медико-биологического агентства. Вероника Скворцова рассказала, что в России разработаны быстрые тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса, включая вариант «дельта плюс».
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