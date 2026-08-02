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Царьград

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Архдрама откроет книжный магазин в фойе театра: голосование за название завершится 2 августа

Архдрама откроет книжный магазин в фойе театра: голосование за название завершится 2 августа

Книжный магазин откроется в фойе первого этажа театра, имея отдельный вход. В ассортименте будут представлены художественная и детская литература, издания по искусству и театроведению, а также обширный краеведческий блок.

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