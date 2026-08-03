ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке МАХ и RuStore

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что завела дело в отношении американской корпорации Apple, причиной стала невозможность предустановки российских приложений МАХ и RuStore на устройства под этим брендом.
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