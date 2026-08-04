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FiNE NEWS

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Армения опровергла получение запроса от ЕС на создание центра для нелегальных мигрантов

Армения не получала запросов от ЕС Официальный представитель Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян 4 августа сообщила, что Армения не получала запросов о создании центра временного содержания нелегальных мигрантов из Евросоюза.

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