НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Саутгейт о соцсетях: «Раньше я бы читал и слушал что-то, что огорчило бы и отняло энергию. Теперь отключаюсь от них, чтобы не терять концентрацию, мы собраны в достижении наших целей»

Саутгейт о соцсетях: «Раньше я бы читал и слушал что-то, что огорчило бы и отняло энергию. Теперь отключаюсь от них, чтобы не терять концентрацию, мы собраны в достижении наших целей»

«Самое замечательное в долгом пребывании на этом посту – то, что я сумел понять, как лучше управлять собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх