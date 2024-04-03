Как сдать квартиру в аренду: практические советы и рекомендации

Сдача жилья в аренду – один из наиболее распространённых способов увеличения дохода. Однако для того чтобы всё прошло успешно, необходимо не только подготовить квартиру и найти надёжных съёмщиков, но и учесть целый перечень юридических нюансов.
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