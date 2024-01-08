Сегодня в рамках новогодней благотворительной акции ´От всей души´ и благотворительной акции ´Согреем сердце добротой´, инициированной ´серебряными´ волонтерами отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ ´ТЦСОН Первомайского района г.
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