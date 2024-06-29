Porsche выпустил спецверсию спорткара GT3 RS с росписью под Гжель

В 2024 году Porsche Netherlands отмечает 75-летие своего существования. В честь этого события был создан уникальный Porsche 911 GT3 RS с ливреей, вдохновленной голландским делфтским фаянсом – Delfts Blauw.
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