Художественное изображение грузового самолета KONA / © Natilus Самолет, предусматривающий возможность как пилотируемого, так и беспилотного управления, рассчитан на перевозку 3,8 тонн грузов и должен расходовать меньше топлива, чем сопоставимые воздушные суда традиционной конструкции.