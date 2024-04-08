Депутат Шеремет счел атаку ВСУ на Запорожскую АЭС преступлением века

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС преступлением века, призвав мировое сообщество изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине.
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