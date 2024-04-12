Но это же не Кейт Миддлтон! Принца Уильяма застали в пабе с другой женщиной

Кейт, Уильям и их дети готовятся к возвращению в Виндзор. Принц Уильям неожиданно появился в пабе в Норфолке LEGION-MEDIAНа днях посетители скромного паба в Норфолке, расположенного неподалеку от, Анмер Холл, загородного особняка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, были поражены, опознав в вошедшем в помещение мужчине принца Уильяма.
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