Но это же не Кейт Миддлтон! Принца Уильяма застали в пабе с другой женщиной

Кейт, Уильям и их дети готовятся к возвращению в Виндзор. Принц Уильям неожиданно появился в пабе в Норфолке LEGION-MEDIAНа днях посетители скромного паба в Норфолке, расположенного неподалеку от, Анмер Холл, загородного особняка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, были поражены, опознав в вошедшем в помещение мужчине принца Уильяма.