Эксперты по развитию Арктики помогли россиянам узнать о Севере

Чем особенна Российская Арктика? Почему Ямал до сих пор остается загадкой для жителей разных регионов страны? Чем уникальны северные субъекты и какой вклад вносят в национальную экономику? Ответы на эти и многие другие вопросы есть в новом аналитическом сборнике «Арктика в цифрах», подготовленном представительством правительства Мурманской области и факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии