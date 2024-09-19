Эксперты по развитию Арктики помогли россиянам узнать о Севере

Чем особенна Российская Арктика? Почему Ямал до сих пор остается загадкой для жителей разных регионов страны? Чем уникальны северные субъекты и какой вклад вносят в национальную экономику? Ответы на эти и многие другие вопросы есть в новом аналитическом сборнике «Арктика в цифрах», подготовленном представительством правительства Мурманской области и факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ.