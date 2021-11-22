smi.today

1 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svet Alex
    Я уже писала, что вся  хохляндия сегодня - это пациенты канатчиковой дачи. И понятно - во главе ее неумный клоун.Части ВСУ забили ...
  • Galina Borodaeva
    Опять «зрада»: Од...
  • Galina Borodaeva
    Жизнь коллекторов...

Почему США стало невыгодным строительство «плохими парнями» канала Стамбул?

Почему США стало невыгодным строительство «плохими парнями» канала Стамбул?

Одним из проектов «плохих парней» — председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — является строительство судоходного канала Стамбул, пишет 15 ноября американский журнал The Atlantic.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх