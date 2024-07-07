Рулетики с козьим сыром и руколой

Ингредиенты 4 половинки куриных грудок без кожи и костей; соль — по вкусу; молотый чёрный перец — по вкусу; 1 пучок руколы (можно заменить другой зеленью, например шпинатом или базиликом); 120 г козьего сыра; 1–2 столовые ложки сливочного или оливкового масла.